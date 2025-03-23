Украина на переговорах с США конструктивная, достаточно полезный разговор – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Во время встречи с США в Саудовской Аравии украинская команда "работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезный". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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"Только что я говорил с [министром обороны] Рустемом Умеровым – он мне доложил о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезный", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что работа делегаций продолжается.

В то же время он подчеркнул: "Но о чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина к реальному приказу прекратить удары: кто эту войну принес, тот и должен ее забрать".

Глава государства сообщил, что в переговорах принимают участие украинские военные, дипломаты и представители Министерства энергетики.

Накануне министр обороны Умеров сообщил, что на столе переговоров, среди прочего, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.