Зеленский: Беларусь может перенести учения с РФ вглубь страны, чтобы не провоцировать Киев

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette/EPA)

По данным Службы внешней разведки, совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" могут проходить в глубине территории последней, чтобы не провоцировать Украину. Об этом на брифинге рассказал президент Владимир Зеленский, передает Суспильне.

Глава государства прокомментировал теоретическую угрозу наступления РФ на Житомирскую, Волынскую и Черниговскую области под видом учений в Беларуси.

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"Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие [российского] контингента на учениях – это подготовка к наступательным действиям. Он понимает после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем испытывать угрозу – на что мы способны. И я думаю, что он будет влиятельным фактором того, возможно ли что-то начинать с беларусской стороны во время учений", – отметил президент.

Зеленский сообщил, что согласно данным внешней разведки учения могут проходить в глубине территории Беларуси, чтобы не провоцировать: "Я не знаю, правда ли это. Просто у меня был последний доклад пару дней назад СВР, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять".

Глава государства напомнил, что "риск с учениями русских [в Беларуси] исторически нам уже, к сожалению, известен". В 2022 году российские войска наступали на Киев именно с территории этой страны.

Накануне, 28 мая, министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что страна решила перенести основные маневры учений "Запад-2025" вглубь территории Беларуси от западных границ (то есть со странами НАТО). По его словам, это якобы должно свидетельствовать о готовности Минска к "диалогу и снижению напряжения в регионе".