Избранный президент США Дональд Трамп не будет аннексировать Гренландию, Европейский союз не будет продавать свою территорию. Такое мнение высказал министр иностранных дел (2014–2019) Павел Климкин в видеоинтервью LIGA.net.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Климкин считает, что Трамп не будет аннексировать Гренландию и для начала хочет получить специальный статус для США на этом острове.

"Он [Трамп] хочет получить возможность размещения там американских контингентов и для военных баз неограниченно. Он хочет получить возможность добычи ископаемых на специальных условиях. Он хочет получить возможность для американских кораблей спокойно заходить в то, что называется территориальные воды. И я думаю, что для него это будет окей", – заявил экс-министр.

Он считает, что для Трампа было бы "идеальной историей" включить Гренландию в состав США, но Евросоюз никогда не пойдет на такое, потому что для них это "священная корова".

Такая позиция связана с международным правом и тем, что если ЕС начнет продавать свою территорию (как когда-то Российская империя продала Аляску американцам), то, во-первых, такая продажа будет навсегда, а во-вторых, продажа территории в XXI веке имеет "пошлый и скверный" вид, заявил Климкин.

"Поэтому это точно не европейская история, они быстро сделали все правильные заявления, французы вышли, немцы и говорят: "Да это же Европейский союз". Но то, что они будут обсуждать это с Трампом, – 100%. И я думаю, что свое он получит", – объяснил бывший чиновник.

Посмотреть видеоверсию можно в начале новости или на YouТube по этой ссылке.