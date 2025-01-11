Климкин: Трамп не будет аннексировать Гренландию, Евросоюз не продаст остров
Избранный президент США Дональд Трамп не будет аннексировать Гренландию, Европейский союз не будет продавать свою территорию. Такое мнение высказал министр иностранных дел (2014–2019) Павел Климкин в видеоинтервью LIGA.net.
Климкин считает, что Трамп не будет аннексировать Гренландию и для начала хочет получить специальный статус для США на этом острове.
"Он [Трамп] хочет получить возможность размещения там американских контингентов и для военных баз неограниченно. Он хочет получить возможность добычи ископаемых на специальных условиях. Он хочет получить возможность для американских кораблей спокойно заходить в то, что называется территориальные воды. И я думаю, что для него это будет окей", – заявил экс-министр.
Он считает, что для Трампа было бы "идеальной историей" включить Гренландию в состав США, но Евросоюз никогда не пойдет на такое, потому что для них это "священная корова".
Такая позиция связана с международным правом и тем, что если ЕС начнет продавать свою территорию (как когда-то Российская империя продала Аляску американцам), то, во-первых, такая продажа будет навсегда, а во-вторых, продажа территории в XXI веке имеет "пошлый и скверный" вид, заявил Климкин.
"Поэтому это точно не европейская история, они быстро сделали все правильные заявления, французы вышли, немцы и говорят: "Да это же Европейский союз". Но то, что они будут обсуждать это с Трампом, – 100%. И я думаю, что свое он получит", – объяснил бывший чиновник.
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