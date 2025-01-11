Обраний президент США Дональд Трамп не буде анексувати Гренландію, Європейський союз не буде продавати свою територію. Таку думку висловив міністр закордонних справ (2014–2019) Павло Клімкін у відеоінтерв'ю LIGA.net.

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Клімкін вважає, що Трамп не анексуватиме Гренландію й для початку хоче отримати спеціальний статус для США на цьому острові.

"Він [Трамп] хоче отримати можливість розміщення там американських контингентів і для військових баз необмежено. Він хоче отримати можливість видобування копалин на спеціальних умовах. Він хоче отримати можливість для американських кораблів спокійно заходити в те, що називається територіальні води. І я думаю, що для нього це буде окей", – заявив ексміністр.

Він вважає, що для Трампа було б "ідеальною історією" включити Гренландію до складу США, але Євросоюз ніколи не піде на таке, бо для них це є "священною коровою".

Така позиція пов'язана з міжнародним правом і тим, що якщо ЄС почне продавати свою територію (як колись Російська імперія продала Аляску американцям), то, по-перше, такий продаж буде назавжди, а по-друге, продаж території у XXI столітті має "пошлий і кепський" вигляд, заявив Клімкін.

"Тому це точно не європейська історія, вони швидко зробили всі правильні заяви, французи вийшли, німці й кажуть: "Так це ж Європейський союз". Але те, що вони будуть обговорювати це з Трампом, – 100%. І я думаю, що своє він отримає", – пояснив колишній посадовець.

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