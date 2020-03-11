Коронавирус. При ухудшении ситуации часть пунктов въезда в Украину могут закрыть

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 получит негативное развитие, власти могут принять решение закрыть часть пунктов въезда-выезда на государственной границе и оставить работать только "международно признанные". Об этом заявил на брифинге замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

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По словам главного санитарного врача страны, это общепринятая мировая практика и она прописана в международных медико-санитарных правилах.

"Когда определяется чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать только определенные пункты въезда. Не все", - сказал он.

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Пока что, сказал Ляшко, температурный скрининг продолжают осуществлять на всех постах въезда в страну. За все время таких проверок протестированы более 1,6 млн человек.