Дело Гандзюк. Павловскому дали условный срок за сокрытие преступления

Приговор был вынесен по соглашению сторон, ранее Игорь Павловский дал показания на Владислава Мангера

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский приговорен к условному сроку за сокрытие преступления. Об этом сообщает Watchers.Media.

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Приговор вынес Приморский районный суд Одессы сегодня, 16 октября. Павловского приговорили к двум годам лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком один год.

Приговор был вынесен по соглашению сторон.

Во время судебного слушания Павловский извинился перед отцом активистки Виктором Гандзюком за то, что ранее не дал полных показаний. Он утверждает, что ему и его дочери угрожали.

Павловский остался в СИЗО, поскольку является фигурантом дела о создании преступной группы в Херсоне.

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.

15 февраля 2019 года Шевченковский суд столицы принял решение арестовать Владислава Мангера с правом внесения залога в сумме почти 2,5 млн грн. В тот же день залог был внесен, а в ноябре того же года - снижен до 1,2 млн грн.

22 февраля 2020 года суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк, 16 марта он прибыл в Украину, а на следующий день его взяли под стражу.

27 апреля сообщалось, что Павловский пошел на сделку со следствием.

1 октября Павловский дал показания о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера к убийству Гандзюк.

Денис Юдин

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