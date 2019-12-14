Дело Шеремета. Минветеранов отреагировало на аресты подозреваемых

Оксана Коляда (Фото: пресс-служба президента)

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в связи с арестом подозреваемых в убийстве Павла Шеремета готово оказать им весь спектр правовой помощи. Об этом у себя Facebook сообщила глава ведомства Оксана Коляда.

"Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - отметила Коляда.

По ее словам, Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам.

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"Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлия Кузьменко, Яну Дугар - знаю лично. Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении", - отметила Коляда.

Она считает, что публичность процесса большим плюсом потому, что все заинтересованные стороны могут следить за ходом и давать свою оценку, принимать соответствующие меры.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось эта дело - проигрывает государство, прежде всего, репутационно. Хочу напомнить о принципах верховенства права и презумпции невиновности. Степень вины каждого из обвиняемых определит только суд", - убеждена Коляда.

Министр подчеркнула, что, учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным.

"Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", - отметила Коляда.

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