Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Шеремета. Минветеранов отреагировало на аресты подозреваемых

Дело Шеремета. Минветеранов отреагировало на аресты подозреваемых - Фото
Оксана Коляда (Фото: пресс-служба президента)
14.12.2019, 11:40

Оксана Коляда считает, что в деле об убийстве журналиста "уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным"

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в связи с арестом подозреваемых в убийстве Павла Шеремета готово оказать им весь спектр правовой помощи. Об этом у себя Facebook сообщила глава ведомства Оксана Коляда.

 "Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - отметила Коляда.

По ее словам, Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам.

Читайте также: Антоненко о своем "ультранационализме": Я наполовину еврей

"Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея АнтоненкоЮлия Кузьменко, Яну Дугар - знаю лично. Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении", - отметила Коляда.

Она считает, что публичность процесса большим плюсом потому, что все заинтересованные стороны могут следить за ходом и давать свою оценку, принимать соответствующие меры.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось эта дело - проигрывает государство, прежде всего, репутационно. Хочу напомнить о принципах верховенства права и презумпции невиновности. Степень вины каждого из обвиняемых определит только суд", - убеждена Коляда.

Министр подчеркнула, что, учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным.

"Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", - отметила Коляда.

Читайте также: Антоненко просил спрятать мину. Разговор записали - Аваков

 

Напишите нам
Павел Шеремет оксана коляда андрей антоненко Юлия Кузьменко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 