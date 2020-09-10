Донбасс. Боевики стягивают вооружение за линии разведения и расширяют позиции – штаб ООС
Боевики перемещают танки, гаубицы, РСЗО "Град" и другое вооружение как в Луганской, так и Донецкой областях
Боевики в нарушение договоренностей о перемирии стягивают вооружение за линии разведения и расширяют позиции. Нарушения были зафиксированы мониторинговой миссии ОБСЕ, передает штаб операции объединенных сил.
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На полигонах за линиями разведения зафиксировали:
- 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), шесть буксируемых гаубиц (Д-30 А "Жаба", 122 мм) у Бугаевки Луганской области;
- Три реактивных системы залпового огня (БМ-21, "Град", 122 мм) у Покровки Донецкой области.
За пределами мест для хранения зафиксировали:
- 12 танков (вероятно, Т-64, пять штук и еще семь неустановленного типа) три, вероятно, зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10") у Бугаевки;
-10 танков неустановленного типа, три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), три буксируемые гаубицы (Д-30 А "Жаба", 122 мм).
Также у Березовского Луганской области 7 сентября зафиксировали продление траншеи оккупантов. А 8 сентября - пятерых боевиков с лопатами у одной из их позиций у дороги вблизи Раевки Луганской области.
- 5 сентября, боевики гибридной армии РФ потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. В противном случае оккупанты грозили открыть огонь 7 сентября.
- 6 сентября боевики нарушили "тишину": один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки.
- 7 сентября 503-й батальон морской пехоты ВСУ ждал атаки боевиков под Шумами, однако оккупанты так и не пришли на войну. Они пообещали открыть огонь 9 сентября, но этого снова не произошло.
- 9 сентября, на внеочередном заседании ТКГ договорились об инспекции боевиков в составе Совместного центра по контролю и координации на украинские позиции у поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ.
- 10 сентября Офис президента отменил инспекцию, поскольку оккупанты выдвинули ряд новых требований.
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