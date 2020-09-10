Донбасс. Боевики стягивают вооружение за линии разведения и расширяют позиции – штаб ООС

Боевики перемещают танки, гаубицы, РСЗО "Град" и другое вооружение как в Луганской, так и Донецкой областях

Боевики в нарушение договоренностей о перемирии стягивают вооружение за линии разведения и расширяют позиции. Нарушения были зафиксированы мониторинговой миссии ОБСЕ, передает штаб операции объединенных сил.

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На полигонах за линиями разведения зафиксировали:

- 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), шесть буксируемых гаубиц (Д-30 А "Жаба", 122 мм) у Бугаевки Луганской области;

- Три реактивных системы залпового огня (БМ-21, "Град", 122 мм) у Покровки Донецкой области.

За пределами мест для хранения зафиксировали:

- 12 танков (вероятно, Т-64, пять штук и еще семь неустановленного типа) три, вероятно, зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10") у Бугаевки;

-10 танков неустановленного типа, три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), три буксируемые гаубицы (Д-30 А "Жаба", 122 мм).

Также у Березовского Луганской области 7 сентября зафиксировали продление траншеи оккупантов. А 8 сентября - пятерых боевиков с лопатами у одной из их позиций у дороги вблизи Раевки Луганской области.

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Марк Сировой

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