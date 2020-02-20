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Из медцентра "Новые Санжары" вывезли персонал - Кабмин

Из медцентра "Новые Санжары" вывезли персонал - Кабмин - Фото
Медцентр Нацгвардии в Новых Санжарах (скриншот из видео НГУ)
20.02.2020, 15:39

Новые врачи будут дежурить круглосуточно и без выходных

Из медцентра Нацгвардии "Новые Санжары" (Полтавская область), где будут размещены эвакуированные из Уханя люди, вывезен персонал, который там работал ранее. Об этом сообщил департамент коммуникаций секретариата Кабмина.

По данным Кабмина, никто из прежних сотрудников не будет контактировать с размещенными лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть врачи, медперсонал и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей.

На локации круглосуточно без выходных будут находиться врачи, которые в случае ухудшения состояния наблюдаемого пациента  готовы оказать необходимую помощь. Также постоянно будет дежурить машина экстренной помощи. В случае обнаружения коронавируса срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус.

Правительство отмечает, что медучреждения по всей Украине готовы при необходимости оказывать помощь. Полтавская и Харьковская области обеспечены средствами индивидуальной защиты, медикаментами, персонал подготовлен, есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

  • Ранее в Полтавской облгосадминистрации заявили, что в медцентр "Новые Санжары" приглашены специалисты по инфекционным болезням из Полтавы и Киева.
  • На въезде в санаторий "Медоборы" в пригороде Тернополя местные жители устроили молебен против вероятного, по их мнению, размещения там эвакуированных.
  • После сообщения МВД о том, что пассажиров доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными.

Читайте также: В ПЦУ напомнили о милосердии в связи с эвакуацией украинцев из Китая

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