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В Новые Санжары пригласили инфекционистов из Полтавы и Киева

В Новые Санжары пригласили инфекционистов из Полтавы и Киева - Фото
Медцентр "Новые Санжары" (фото - facebook.com/anton.gerashchenko)
20.02.2020, 13:47

В Полтавской облгосадминистрации заверили, что держат ситуацию на контроле

В медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" (Полтавская область), где будут находиться под наблюдением эвакуированные из Уханя люди, приглашены специалисты по инфекционным болезням из Полтавы и Киева. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов пригласил доктора медицинских наук, врача высшей категории по специальности Инфекционные болезни Татьяну Коваль и заместителя главного врача по медицинской части Полтавской областной клинической инфекционной больницы Людмилу Волошину. 

К осмотрам также привлекут специалистов из Киева, которые уже выехали.

В ОГА подчеркнули, что Синегубов держит ситуацию на личном контроле, с утра находится в Новых Санжарах и проводит встречи с местными жителями, депутатами местных советов.

"Работаем для всех граждан - и для тех, кто возвращаются из Уханя, и для тех, кто проживает на Полтавщине, в Украине. Сделаем все, чтобы избежать каких-либо угрозы для жителей области", - подчеркнул Синегубов.

Фото: adm-pl.gov.ua

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