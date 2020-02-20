В Новые Санжары пригласили инфекционистов из Полтавы и Киева

Медцентр "Новые Санжары" (фото - facebook.com/anton.gerashchenko)

В медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" (Полтавская область), где будут находиться под наблюдением эвакуированные из Уханя люди, приглашены специалисты по инфекционным болезням из Полтавы и Киева. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов пригласил доктора медицинских наук, врача высшей категории по специальности Инфекционные болезни Татьяну Коваль и заместителя главного врача по медицинской части Полтавской областной клинической инфекционной больницы Людмилу Волошину.

К осмотрам также привлекут специалистов из Киева, которые уже выехали.

В ОГА подчеркнули, что Синегубов держит ситуацию на личном контроле, с утра находится в Новых Санжарах и проводит встречи с местными жителями, депутатами местных советов.

"Работаем для всех граждан - и для тех, кто возвращаются из Уханя, и для тех, кто проживает на Полтавщине, в Украине. Сделаем все, чтобы избежать каких-либо угрозы для жителей области", - подчеркнул Синегубов.

Фото: adm-pl.gov.ua

Читайте также: В ПЦУ напомнили о милосердии в связи с эвакуацией украинцев из Китая