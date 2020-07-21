Изнасилование в Кагарлыке. Следствие продлили до шести месяцев

До этого решения срок досудебного расследования должен был истечь 25 июля

Голосеевский суд Киева продлил срок следствия по делу об изнасиловании и пытках в Кагарлыкском отделении Обуховского отдела полиции до шести месяцев. Об этом сообщила в Facebook адвокат пострадавшей Нели Погребицкой Елена Сотник.

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По ее словам, суд принял такое решение, учитывая большое количество эпизодов и потерпевших. До этого срок досудебного расследования должен был истечь 25 июля.

Адвокат добавила, что в суд привезли всех четверых кагарлыкских полицейских, подозреваемых в пытках четырех человек. В том числе, Сергея Сулима и Николая Кузива, которых подозревают также и в изнасиловании Нели Погребицкой.

Сотник сообщила, адвокат одного из подозреваемых возражал против продолжения срока следствия, потому что "так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства".

А подозреваемый Сулима во время выступления выразил возмущение в связи с тем, что "20 следователей ГБР расследует такое ​​мелкую дело".

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

25 мая оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший.

Позже в деле еще один потерпевший. 26 мая в МВД рассказали хронологию задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

26 мая в МВД хронологию задержания подозреваемых полицейских. Задержанным о подозрении. 22 июня адвокат потерпевшей Злата Симоненко заявила , что Погребицкой "не предоставлена физическая защита".

22 июня адвокат потерпевшей Злата Симоненко , что Погребицкой "не предоставлена физическая защита". 25 июня в МВД пообещали жертве круглосуточную охрану.

25 июня в МВД жертве круглосуточную охрану. 26 июня сообщалось , что жертве до сих пор не провели медосмотр, поскольку полицейский отобрал у нее паспорт.

26 июня , что жертве до сих пор не провели медосмотр, поскольку полицейский отобрал у нее паспорт. 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках оперуполномоченному Кагарлыцкого отделения полиции и еще одному полицейскому.

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Наталия Медведева

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