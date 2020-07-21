Изнасилование в Кагарлыке. Следствие продлили до шести месяцев
До этого решения срок досудебного расследования должен был истечь 25 июля
Голосеевский суд Киева продлил срок следствия по делу об изнасиловании и пытках в Кагарлыкском отделении Обуховского отдела полиции до шести месяцев. Об этом сообщила в Facebook адвокат пострадавшей Нели Погребицкой Елена Сотник.
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По ее словам, суд принял такое решение, учитывая большое количество эпизодов и потерпевших. До этого срок досудебного расследования должен был истечь 25 июля.
Адвокат добавила, что в суд привезли всех четверых кагарлыкских полицейских, подозреваемых в пытках четырех человек. В том числе, Сергея Сулима и Николая Кузива, которых подозревают также и в изнасиловании Нели Погребицкой.
Сотник сообщила, адвокат одного из подозреваемых возражал против продолжения срока следствия, потому что "так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства".
А подозреваемый Сулима во время выступления выразил возмущение в связи с тем, что "20 следователей ГБР расследует такое мелкую дело".
- 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
- Позже в деле появился еще один потерпевший.
- 26 мая в МВД рассказали хронологию задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.
- 22 июня адвокат потерпевшей Злата Симоненко заявила, что Погребицкой "не предоставлена физическая защита".
- 25 июня в МВД пообещали жертве круглосуточную охрану.
- 26 июня сообщалось, что жертве до сих пор не провели медосмотр, поскольку полицейский отобрал у нее паспорт.
- 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках оперуполномоченному Кагарлыцкого отделения полиции и еще одному полицейскому.
- 3 июля Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в пытках работникам Кагарлицкого отделения.
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