Крушение Boeing. Нетаньяху обрушился с критикой на власти Ирана

Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал власти Ирана за то, что военные сбили пассажирский лайнер Boeing 737 компании МАУ в Иране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Иран не только угнетает свой народ и организует террор на всем Ближнем Востоке, он также стал причиной гибели 176 человек, впоследствии скрывал это и лгал международному сообществу", - сказал Нетаньяху 12 января на заседании правительства страны.

Он одобрил новые протесты в Тегеране. По его словам, люди, которые вышли на улицы, "заслужили жить в безопасности и свободе", чего, утверждает Нетаньяху, нынешняя власть Ирана их незаконно лишает.

Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Тегерана. Этот шаг, считает Нетаньяху, связанный с решением Ирана повысить уровень обогащения урана.

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