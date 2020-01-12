Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Крушение Boeing. Нетаньяху обрушился с критикой на власти Ирана

Крушение Boeing. Нетаньяху обрушился с критикой на власти Ирана - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)
12.01.2020, 15:22

Премьер-министр Израиля считает власть Ирана ответственной за гибель 176 человек

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал власти Ирана за то, что военные сбили пассажирский лайнер Boeing 737 компании МАУ в Иране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Иран не только угнетает свой народ и организует террор на всем Ближнем Востоке, он также стал причиной гибели 176 человек, впоследствии скрывал это и лгал международному сообществу", - сказал Нетаньяху 12 января на заседании правительства страны.

Он одобрил новые протесты в Тегеране. По его словам, люди, которые вышли на улицы, "заслужили жить в безопасности и свободе", чего, утверждает Нетаньяху, нынешняя власть Ирана их незаконно лишает.

Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Тегерана. Этот шаг, считает Нетаньяху, связанный с решением Ирана повысить уровень обогащения урана.

Читайте также: Комиссия Украины нашла следы ракеты еще вчера в 22:00 - источник

 

Напишите нам
Беньямин Нетаньяху дональд трамп Boeing 737
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 