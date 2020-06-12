Крушение самолета МАУ. Иран официально попросил Францию помочь с черными ящиками

Власти Ирана обратились во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) с просьбой помочь в расшифровке бортовых самописцев со сбитого под Тегераном самолета украинской авиакомпании МАУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархада Парвареша.
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"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции о том, чтобы Иран направил бортовые самописцы дна территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО, если Франциия может обеспечить такую возможность", – сообщил Парвареш.
Отмечается, что французская сторона пока не получила официальный запрос и сейчас ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.
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Наталия Медведева