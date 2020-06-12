Крушение самолета МАУ. Иран официально попросил Францию помочь с черными ящиками

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Власти Ирана обратились во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) с просьбой помочь в расшифровке бортовых самописцев со сбитого под Тегераном самолета украинской авиакомпании МАУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархада Парвареша.

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"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции о том, чтобы Иран направил бортовые самописцы дна территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО, если Франциия может обеспечить такую ​​возможность", – сообщил Парвареш.

Отмечается, что французская сторона пока не получила официальный запрос и сейчас ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.

8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.

Сначала Иран говорил , что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил его ракетой.

Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.

28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг , что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.

23 мая министр обороны Ирана Амир Хатами заявил , что ответственность за гибель сбитого в начале января лайнера МАУ несет оператор иранской системы ПВО, нарушивший правила ведения огня "без получения разрешения".

6 июня Иран заявил, что закончил расследование и готов передать бортовые самописцы третьей стране для расшифровки.