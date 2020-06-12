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Крушение самолета МАУ. Иран официально попросил Францию помочь с черными ящиками

Крушение самолета МАУ. Иран официально попросил Францию помочь с черными ящиками - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
12.06.2020, 20:18

Иран официально попросил Францию помочь с расшифровкой черных ящиков сбитого самолета МАУ

Власти Ирана обратились во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) с просьбой помочь в расшифровке бортовых самописцев со сбитого под Тегераном самолета украинской авиакомпании МАУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархада Парвареша.

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"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции о том, чтобы Иран направил бортовые самописцы дна территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО, если Франциия может обеспечить такую ​​возможность", – сообщил Парвареш.

Отмечается, что французская сторона пока не получила официальный запрос и сейчас ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.

  • 8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.
  • Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил его ракетой.
  • Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
  • 5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.
  • 28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг, что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.
  • 23 мая министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что ответственность за гибель сбитого в начале января лайнера МАУ несет оператор иранской системы ПВО, нарушивший правила ведения огня "без получения разрешения".
  • 6 июня Иран заявил, что закончил расследование и готов передать бортовые самописцы третьей стране для расшифровки.
Наталия Медведева
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Иран авиакатастрофа мау boeing
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