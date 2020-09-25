Одновременно с Кавказ-2020 российские наемники решили провести учения на Донбассе
Боевики усилили наблюдение за передовыми позициями ВСУ "с целью уточнения целей для огневого поражения"
Одновременно с военными учениями вооруженных сил РФ Кавказ-2020 российские наемники на Донбассе проводят внеплановые тактические учения. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара.
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В частности, на этой неделе прошли тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня, и боевых машин.
В Минобороны сообщили, что на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения боевики провели ротацию очередных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилили наблюдение за передовыми позициями ВСУ "с целью уточнения целей для огневого поражения".
- В начале июля экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить весь юг Украины. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове.
- 5 июля командующий ВМС Алексей Неижпапа не исключил попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области. Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев назвал слова Неижпапы "преувеличенными".
- В Кремле назвали информацию о возможном вторжении российских войск в Украину "абсолютной глупостью".
- 17 июля министр обороны Андрей Таран заявил, что сейчас нет признаков, что Россия готовится к вторжению в Херсонскую область с территории Крыма.
- В Украине в ответ на Кавказ-2020 проходят ряд военных учений с участием Великобритании и США, в которых задействованы 12000 человек и 700 единиц вооружения и военной техники.
- 21 сентября РФ начала учения Кавказ-2020.
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