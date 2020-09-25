Одновременно с Кавказ-2020 российские наемники решили провести учения на Донбассе

Боевики усилили наблюдение за передовыми позициями ВСУ "с целью уточнения целей для огневого поражения"

Одновременно с военными учениями вооруженных сил РФ Кавказ-2020 российские наемники на Донбассе проводят внеплановые тактические учения. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара.

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В частности, на этой неделе прошли тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня, и боевых машин.

В Минобороны сообщили, что на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения боевики провели ротацию очередных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилили наблюдение за передовыми позициями ВСУ "с целью уточнения целей для огневого поражения".

Вадим Ребрина

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