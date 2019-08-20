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Пограничников проинструктировали насчет радиоактивных грузов

Пограничников проинструктировали насчет радиоактивных грузов - Фото
Проверка грузов на радиацию (Фото: EPA)
20.08.2019, 11:23

Кабмин утвердил порядок взаимодействия Госпогранслужбы и Госэкоинспекции в случае обнаружения радиоактивных грузов и автомобилей

14 августа Кабинет министров обязал пограничников в течение 30 минут оповещать Госэкоинспекцию, если будут обнаружены грузы или транспортные средства с превышением допустимого уровня радиации. Постановление опубликовано на сайте правительства.

В свою очередь, Госэкоинспекция обязана "в минимально возможный срок" обеспечить прибытие инспектора по охране окружающей среды на пропускной пункт, откуда поступил сигнал о превышении допустимых норм радиации.

Обе службы обязали ежемесячно сверять данные об обнаруженных случаях превышения радиационного фона на пунктах пропуска.

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радиация госпогранслужба госэкоинспекция
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