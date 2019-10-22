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Посол: На суде по делу МН17 могут появиться новые подозреваемые

Посол: На суде по делу МН17 могут появиться новые подозреваемые - Фото
Фото: EPA
22.10.2019, 15:45

Всеволод Ченцов не стал называть фамилии новых подозреваемых по делу лайнера Boeing MH17

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов не исключает, что на суде по делу о катастрофе лайнера Boeing MH17, которая произошла в июле 2014 года во временно оккупированном Донбассе, могут появиться новые подозреваемые. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным. Конечно, уже объявлено несколько человек, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно, еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний", - подчеркнул посол.

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Он уточнил, что некоторые изменения были внесены в нидерландское законодательство.

"Они касались, например, такого вопроса как допрос свидетеля путем видеоконференции. Как известно, граждане Украины не могут быть выданы Нидерландам в соответствии с Конституцией Украины. В случае, если есть необходимость допроса такого лица, в том числе в рамках судебного процесса, то такая возможность будет обеспечена", - объяснил Ченцов.

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суд подозреваемые дело мн17 Всеволод Ченцов
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