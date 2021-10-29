Россия передала боевикам на Донбасс новые беспилотники "Орлан-10" и "Гранат-1" – разведка

Россия передала боевикам своей гибридной армии, действующим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, новое оружие, в том числе беспилотники "Орлан-10" и "Гранат-1". Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки.

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Как отмечается, в течение октября, командование российских вооруженных сил передало боевикам более 10 отремонтированных боевых машин пехоты и бронетранспортеров и более 5500 тонн горючего.

Также террористы получили новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийских систем, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотники "Орлан-10" и "Гранат-1".

Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории России завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

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26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь. Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

Кремль "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА. В МИД Германии и Франции выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. В посольстве США призвали стороны соблюдать прекращение огня , но добавили, что действия оккупантов привели к эскалации.

В МИД Германии и выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. В , но добавили, что действия оккупантов привели к эскалации. Вчера командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил , что беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем и ночью.

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Наталия Медведева

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