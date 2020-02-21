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Ситуация в Новых Санжарах: в поселке тихо, бойцов Нацгвардии нет - Радио Свобода

Ситуация в Новых Санжарах: в поселке тихо, бойцов Нацгвардии нет - Радио Свобода - Фото
Медцентр Нацгвардии в Новых Санжарах (Фото: Виктория Алышева)
21.02.2020, 10:03

Ситуация у медцентра НГУ, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, успокоилась

По состоянию на утро 21 февраля у санатория Нацгвардии в пгт Новые Санжары, куда привезли на 14-дневное наблюдений эвакуированных из Китая граждан, все спокойно. Об этом с места вчерашних событий в Полтавской области сообщает Радио Свобода.

По данным источника, у медцентра уже нет бойцов Нацгвардии, а подъездные дороги разблокированы.

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Протестов у зданий санатория также нет, а полиции в поселке стало "значительно меньше".

Тема дня: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

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