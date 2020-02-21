Ситуация в Новых Санжарах: в поселке тихо, бойцов Нацгвардии нет - Радио Свобода

Медцентр Нацгвардии в Новых Санжарах (Фото: Виктория Алышева)

По состоянию на утро 21 февраля у санатория Нацгвардии в пгт Новые Санжары, куда привезли на 14-дневное наблюдений эвакуированных из Китая граждан, все спокойно. Об этом с места вчерашних событий в Полтавской области сообщает Радио Свобода.

По данным источника, у медцентра уже нет бойцов Нацгвардии, а подъездные дороги разблокированы.

Смотрите видео: Как в Борисполе дезинфицировали самолет из Уханя

Протестов у зданий санатория также нет, а полиции в поселке стало "значительно меньше".

Тема дня: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая