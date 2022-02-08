Стрельба на Южмаше. Омбудсмен навестила нацгвардейца Рябчука в СИЗО: фото

Нацгвардеец Артемий Рябчук, подозреваемый по делу о расстреле военнослужащих в Днепре, не жалуется на условия пребывания в следственном изоляторе. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Омбудсмен совершила мониторинговый визит в Днепровское учреждение исполнения наказаний (УИН) №4 и проверила условия содержания нацгвардейца Артемия Рябчука в СИЗО при УИН.

По словам Денисовой, она убедилась, что условия пребывания нацгвардейца поддерживаются на должном уровне.

"Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила", – написала омбудсмен.

Читайте также: "Идут на поправку, улыбаются". В больнице Днепра рассказали о раненых в трагедии на Южмаше

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.