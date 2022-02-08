Стрельба на Южмаше. Омбудсмен навестила нацгвардейца Рябчука в СИЗО: фото
Нацгвардеец Артемий Рябчук, подозреваемый по делу о расстреле военнослужащих в Днепре, не жалуется на условия пребывания в следственном изоляторе. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Омбудсмен совершила мониторинговый визит в Днепровское учреждение исполнения наказаний (УИН) №4 и проверила условия содержания нацгвардейца Артемия Рябчука в СИЗО при УИН.
По словам Денисовой, она убедилась, что условия пребывания нацгвардейца поддерживаются на должном уровне.
"Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила", – написала омбудсмен.
- Рано утром 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пять человек были ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.
- Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра. Ему предъявили подозрение по трем статьям УК.
- ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии. Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку, исполняющим обязанности назначен его заместитель Юрий Лебедь.
- 28 января суд отправил Рябчука в СИЗО без альтернативы залога.
- 4 февраля Рябчук отказался от всех показаний.
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