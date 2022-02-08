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Стрельба на Южмаше. Омбудсмен навестила нацгвардейца Рябчука в СИЗО: фото

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 17:59
Стрельба на Южмаше. Омбудсмен навестила нацгвардейца Рябчука в СИЗО: фото - Фото
Артемий Рябчук (Коллаж: Елена Сошкина / LIGA.net)

Нацгвардеец Артемий Рябчук, подозреваемый по делу о расстреле военнослужащих в Днепре, не жалуется на условия пребывания в следственном изоляторе. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмен совершила мониторинговый визит в Днепровское учреждение исполнения наказаний (УИН) №4 и проверила условия содержания нацгвардейца Артемия Рябчука в СИЗО при УИН.

Стрельба на Южмаше. Омбудсмен навестила нацгвардейца Рябчука в СИЗО: фото

По словам Денисовой, она убедилась, что условия пребывания нацгвардейца поддерживаются на должном уровне.

Стрельба на Южмаше. Омбудсмен навестила нацгвардейца Рябчука в СИЗО: фото

"Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила", – написала омбудсмен.

Стрельба на Южмаше. Омбудсмен навестила нацгвардейца Рябчука в СИЗО: фото

Стрельба на Южмаше. Омбудсмен навестила нацгвардейца Рябчука в СИЗО: фото

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Наталия Медведева
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Людмила Денисова нацгвардия артемий рябчук
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