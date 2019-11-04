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Свастика на проспекте Бандеры. Юноше грозит тюремный срок

Свастика на проспекте Бандеры. Юноше грозит тюремный срок - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
04.11.2019, 12:12

Судить будут 17-летнего молодого человека, который, по версии следствия, транслировал фото свастики на LED-панель в торговом центре

Передан в суд обвинительный акт против несовершеннолетнего по делу о свастике в торговом центре на проспекте Бандеры в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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Обвинение считает, что 16 февраля 2019 года с помощью программы TeamViewer со своего мобильного телефона молодой человек получил доступ к компьютеру, с которого велось управление трансляцией рекламы на LED-панели в ТЦ Gorodok Gallery, и загрузил туда изображение нацистской свастики.

Картинка некоторое время демонстрировалась посетителям через монитор на первом этаже ТЦ Gorodok Gallery, пока охрана не отключила питание компьютера.

Несовершеннолетнему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 УК (распространение и публичное использование символики национал-социалистического тоталитарного режима). Санкции статьи предусматривают от пяти до 10 лет тюрьмы.

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