Донбасс. В районе поселка Шумы на гранате подорвались двое военных — штаб ООС
Ранения получили полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский
В районе поселка Шумы Донецкой области, где ранее должна была состояться совместная инспекция украинских позиций, двое военнослужащих подорвались на гранате. Они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Граната РГД-5, по словам военных, была установлена, вероятно, в виде растяжки.
Ранения получили полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский. Оба доставлены в больницу Торецка. Их состояние - стабильное, удовлетворительное, сообщили в штабе.
Военные находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.
"Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным", - сказано в сообщении.
- 5 сентября, боевики гибридной армии РФ потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. В противном случае оккупанты грозили открыть огонь 7 сентября.
- 6 сентября боевики нарушили "тишину": один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки.
- 7 сентября 503-й батальон морской пехоты ВСУ ждал атаки боевиков под Шумами, однако оккупанты так и не пришли на войну. Они пообещали открыть огонь 9 сентября, но этого снова не произошло.
- 9 сентября, на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании позиций у поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ. Представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский написал в Facebook: ""Наша сторона почему-то согласилась провести совместное инспектирование наших позиций в районе села Шумы с представителями российских боевиков".
- 10 сентября в Офисе президента заявили, что инспекция отменена.
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