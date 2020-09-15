Донбасс. В районе поселка Шумы на гранате подорвались двое военных — штаб ООС

Ранения получили полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский

В районе поселка Шумы Донецкой области, где ранее должна была состояться совместная инспекция украинских позиций, двое военнослужащих подорвались на гранате. Они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Граната РГД-5, по словам военных, была установлена, вероятно, в виде растяжки.

Ранения получили полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский. Оба доставлены в больницу Торецка. Их состояние - стабильное, удовлетворительное, сообщили в штабе.

Военные находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

"Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным", - сказано в сообщении.

Вадим Ребрина

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