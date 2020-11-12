Замгенпрокурора: Есть все основания сомневаться, что Иран сбил самолет МАУ по ошибке

У Украины есть все основания говорить о субъективизме Ирана в расследовании, заявил Мамедов

У украинской стороны есть основания сомневаться в том, что Иран сбил пассажирский самолет МАУ случайно. Об этом сказал замгенпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью ЦЕНЗОР.нет.

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Он отметил, что в военно-техническом отчете и на переговорах официальные лица Ирана указывали на ошибку оператора при определении цели – якобы пассажирский самолет спутали с военной целью.

По версии Ирана, у военных, которые непосредственно обвиняются иранской стороной, по непонятным причинам, был обрыв связи со следующим уровнем по вертикали иерархии подразделения ПВО. Поэтому не была запрошена информация с диспетчерами аэропорта и не установили связь непосредственно с экипажем самолета.

На вопрос, верит ли он, что самолет МАУ сбили по ошибке, Мамедов ответил: "Есть все основания сомневаться в этом".

Замгенпрокурора рассказал, что украинская сторона проводит все возможные следственные действия, в том числе и в рамках международно-правовой помощи. По его словам, озвучивать результаты пока преждевременно.

"Но у нас есть все основания говорить о субъективизме Ирана в расследовании", – резюмировал замгенпрокурора.

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Наталия Медведева

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