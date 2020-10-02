Пожары в Луганской области с высоты птичьего полета – видео

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Премьер-министр Денис Шмыгаль показал видео пожаров в Луганской области, их продолжают тушить более 2500 человек

В Луганской области более 2500 человек и 264 единиц техники продолжают тушить масштабные пожары. В Facebook премьера Дениса Шмыгаля опубликовали видео пожаров, запечатленных с высоты птичьего полета.

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"С самого утра спасатели в Луганской области работают с воздуха. Привлечены три самолета и два пожарных геликоптера. Всего к тушению привлекли более 2500 человек и 264 единиц техники. Наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась", – рассказал Шмыгаль. 

По его словам, еще вчера порывистый ветер усложнял работу, уже сегодня он немного стих. "В селе Муратово, в Новоайдаровском районе, где вчера бушевали сильные пожары, есть множественные разрушенные дома", – заявил премьер. 

  • 30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию
  • Утром 1 октября в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности.
  • В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками. 
  • В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".
  • В Офисе генпрокурора рассматривают все версии причин пожаров, основные: обстрелы боевиками, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Читайте также: Пожары в Луганской области. Следователи изучают версию об умышленном поджоге – Аваков

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Теги: луганская область, пожары, Денис Шмыгаль
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