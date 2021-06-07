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СБУ: Террорист ЛНР по заданию ФСБ планировал подорвать украинского военного специалиста видео

07.06.2021, 16:16
Задержание террориста (Фото - СБУ)
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Контрразведчики Службы безопасности Украины заявили о задержании бывшего боевика террористической организации ЛНР. В пресс-службе СБУ сообщают, что он якобы планировал взорвать автомобиль с украинским военным специалистом.

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Оперативники заявляют, что в городе Северодонецке Луганской области удалось предотвратить теракт в отношении ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Исполнителя поймали "на горячем" во время закладки взрывного устройства в авто.

В СБУ утверждают, что бывший боевик приехал в Северодонецк из России. По заданию спецслужб страны-агрессора он якобы планировал взорвать автомобиль с военным специалистом, используя самодельное взрывное устройство.

По данным СБУ, ликвидация украинского специалиста должна была стать "местью российских спецслужб" за его показания по делу о разоблаченной в феврале 2021-го агентурной сети ФСБ РФ (шпионы страны агрессора собирали и передавали российской спецслужбе секретную информацию в оборонной сфере).

Читайте также: ФСБ "выдворила агента СБУ". У Баканова посоветовали не верить таким сообщениям из России

Оксана Житнюк
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сбу северодонецк теракт фсб рф террорист бомба лнр
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