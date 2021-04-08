Пилоты Севастопольской бригады тактической авиации днем и ночью выполняют полеты в пункте постоянного базирования на Волыни. Об этом сообщает АрміяІnform.
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Как отмечается, учебные летные смены происходят в простых метеорологических условиях, но несколько осложненные небольшим снегопадом.
На самолетах МиГ-29, МиГ-29УБ, L-39 пилоты улучшают навыки групповой слетанности на малых высотах, атаки наземных целей из сложных маневров, а также низко летающих нескоростных целей.
Как сообщили в бригаде тактической авиации, кроме плановых летных смен, истребители несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны.
По словам пилотов, уровень подготовки летного состава до начала войны с Россией и нынешний – не сравнить. То, что тогда считалось высоким уровнем подготовки, сейчас определяется как базовый.
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