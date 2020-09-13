Вертолеты, катера, собаки. Беларуско-украинскую границу взяли под усиленную охрану: видео

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Для этого привлекли дополнительные резервы, в том числе подразделения "Дозор" и кинологический учебный центр

Государственная пограничная служба проводит усиленные меры безопасности на границе с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как отмечается, для этого привлекли дополнительные резервы, в том числе подразделения "Дозор" и кинологический учебный центр.

Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотников, на водных участках границы дополнительно применяются катера Safe Boat 27.

В ГПСУ напоминают, что протяженность участка украинско-беларуской границы составляет более 1000 км, она проходит в пределах пяти областей. На сегодня ситуация там контролируемая и стабильная.

В Госпогранслужбе заявляют, что мероприятия проводятся для предотвращения правонарушений и не допущения каких-либо провокаций и нестандартных ситуаций.

  • 15 августа, после начала массовых акций протеста против фальсификации президентских выборов президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "наращивании военного компонента" у западных границ страны и распорядился перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.
  • 29 августа в НАТО заявили, что силы альянса в регионе имеют оборонительный характер и были развернуты еще до начала кризиса в Беларуси.
  • 3 сентября Лукашенко заявил, что из-за "недружественных шагов НАТО" развернута почти половина армии Беларуси, под контроль взяты границы с Литвой и Польшей.
  • 12 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком предложил отвести войска от западной границы страны.

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Теги: беларусь, госпогранслужба, граница
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