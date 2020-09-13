Вертолеты, катера, собаки. Беларуско-украинскую границу взяли под усиленную охрану: видео

Государственная пограничная служба проводит усиленные меры безопасности на границе с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как отмечается, для этого привлекли дополнительные резервы, в том числе подразделения "Дозор" и кинологический учебный центр.

Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотников, на водных участках границы дополнительно применяются катера Safe Boat 27.

В ГПСУ напоминают, что протяженность участка украинско-беларуской границы составляет более 1000 км, она проходит в пределах пяти областей. На сегодня ситуация там контролируемая и стабильная.

В Госпогранслужбе заявляют, что мероприятия проводятся для предотвращения правонарушений и не допущения каких-либо провокаций и нестандартных ситуаций.

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