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Кличко о манипуляциях "от гриппа умирает больше": Смертей с марта не было

Кличко о манипуляциях "от гриппа умирает больше": Смертей с марта не было - Фото
Фото: pixabay.com
21.04.2020, 13:05

Киевский мэр призвал не передергивать со статистикой: говорит, от коронавируса до сих пор нет вакцины и лекарств, "и он гораздо агрессивнее гриппа"

Заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в Киеве "намного выше, чем коронавирусом", но с марта от них никто в городе не умер. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на брифинге, отвечая на реплику журналистов о том, что "в мире от ОРВИ умирает больше людей, чем от коронавируса".

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"Действительно, заболеваемость гриппом и ОРВИ намного выше, чем коронавирусом. Например, за период карантина - с 13 марта - ОРВИ и гриппом в столице заболели почти 51 500 человек. Но, к счастью, летальных случаев от гриппа и ОРВИ с марта в городе не было", - отметил он.

По словам Кличко, прививки от гриппа с конца 2019 года сделали почти 52 000 киевлян.

"А от коронавируса, подчеркну, до сих пор нет ни вакцины, ни лекарств. И этот вирус - гораздо более агрессивный. Поэтому здесь не следует манипулировать цифрами и статистикой", - подчеркнул мэр.

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Кличко привел статистику по заболеваемости коронавирусом у мужчин и женщин: из 892 лабораторно подтвержденных случаев в Киеве 502 - мужчины (>56%), 390 - женщины (<44%). Умерли 13 мужчин и шесть женщин.

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Евгений Пилипенко
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