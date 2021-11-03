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Коронавирус. Кислород в Киеве пока есть, но при вспышке могут возникнуть проблемы – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 15:08
Коронавирус. Кислород в Киеве пока есть, но при вспышке могут возникнуть проблемы – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве пока есть кислород для больных коронавирусом, однако в случае стремительного роста заболеваемости с ним могут возникнуть проблемы. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

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По словам руководителя города, кислород в Киеве пока есть, с разными предприятиями предварительно заключены договоры на его поставку. Сегодня заняты 75% столичных коек с кислородом для больных COVID-19.

Однако специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода в случае стремительного роста заболеваемости, говорит Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве есть 6050 коек для больных коронавирусом, 88% из них оснащены системой подачи кислорода. Сейчас каждые сутки городские больницы используют 35-45 тонн кислорода – это колоссальные объемы, которые, по оценкам медиков, в три раза превышают показатели предыдущей волны эпидемии, добавил Кличко.

По его словам, деньги на кислород сейчас выделяют и город, и государство. В частности, Киев получил 54 млн грн на оборудование кислородных трасс, чтобы каждое отделение и каждая койка были подключены к кислороду.

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Марк Сировой
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киев виталий кличко кислород коронавирус COVID-19
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