Коронавирус. Кислород в Киеве пока есть, но при вспышке могут возникнуть проблемы – Кличко
В Киеве пока есть кислород для больных коронавирусом, однако в случае стремительного роста заболеваемости с ним могут возникнуть проблемы. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает его пресс-служба.
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По словам руководителя города, кислород в Киеве пока есть, с разными предприятиями предварительно заключены договоры на его поставку. Сегодня заняты 75% столичных коек с кислородом для больных COVID-19.
Однако специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода в случае стремительного роста заболеваемости, говорит Кличко.
Мэр отметил, что в Киеве есть 6050 коек для больных коронавирусом, 88% из них оснащены системой подачи кислорода. Сейчас каждые сутки городские больницы используют 35-45 тонн кислорода – это колоссальные объемы, которые, по оценкам медиков, в три раза превышают показатели предыдущей волны эпидемии, добавил Кличко.
По его словам, деньги на кислород сейчас выделяют и город, и государство. В частности, Киев получил 54 млн грн на оборудование кислородных трасс, чтобы каждое отделение и каждая койка были подключены к кислороду.
- В середине октября два основных производителя кислорода приостанавливали производство кислорода из-за регламентных работ. Проблемы с кислородом в COVID-больницах возникли в Харькове, Чернигове, Одессе.
- Глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий не исключил, что это могла быть диверсия – и СБУ с этим разбирается. 1 ноября в Слуге народа сообщили о намерении запретить экспорт кислорода.
- С 1 ноября Киев находится в красной зоне карантина и вчера вышел в единоличные лидеры по заболеваемости коронавирусом.
- Сегодня в правительственном квартале Киева прошел протест антивакцинаторов. Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал его насмешкой над медиками и семьями погибших от COVID-19.
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