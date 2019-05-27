Принесли, поставили, протерли: Кличко показал видео ремонта моста

Новый пешеходный мост (фото - пресс-служба КГГА)

Испорченное вандалами стекло на полу нового пешеходного моста в Киеве уже заменили. Соответствующее видео опубликовал в Twitter мэр Виталий Кличко.

"Уже новенькое. Берегите!", - написал Кличко.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. Пешеходно-велосипедный мост соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.

26 мая стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками". Кличко сообщил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. По словам Кличко, основная версия - акт вандализма. Не исключалось, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Возможно, в результате стрельбы.

К концу дня эксперты пришли к выводу, что стекло было повреждено под воздействием ударов тяжелым предметом. Отмечалось, вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола, а основное - бронированное стекло - не пострадало.

В полиции открыли уголовное производство, виновным грозит до трех лет заключения.