Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 19 марта

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, Украина вернула из плена почти 200 военных и другие новости

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

1. Трамп завершил телефонный разговор с Зеленским, он длился около часа. Телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским завершился, он длился около часа. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

2. Зеленский подтвердил, что поддержал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Украина поддержала прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, Киев готов реализовать этот шаг. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

3. Украина освободила из российского плена 175 военных, еще 22 – возвращаются вне обмена. В среду, 19 марта, Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Еще 22 украинских военных возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

4. Трамп согласился помочь Украине с поставкой систем Patriot – Белый дом. Президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу помочь с поставками систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, Дональд Трамп согласился. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

5. Силы беспилотных систем благодаря новейшей разработке перехватывают "шахеды". Силы беспилотных систем сообщили, что перехватывают российские дроны-камикадзе типа Shahed с помощью нового средства стоимостью около $5000.

6. В Украину из Испании экстрадировали застройщика Анатолия Войцеховского. Во вторник, 18 марта, в Украину из Испании экстрадировали находящегося в международном розыске застройщика. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

7. Шесть стран призвали Брюссель ускорить вступление Украины в ЕС – Politico. Шесть стран Северной Европы призвали Евросоюз принять дополнительные действия, чтобы ускорить вступление Украины в блок. Об этом сообщает Politico.

8. В США, вероятно, удалили данные о 35 000 похищенных Россией детей – WP. Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование программы по документированию военных преступлений России, в рамках которой создавалась конфиденциальная база данных депортированных украинских детей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов, знакомых с ситуацией.

9. ГУР в Крыму атаковало системы ПВО россиян, судно и вертолет Ми-8 – видео. Главное управление разведки несколько дней устраивало "небывалый грохот" в Крыму. Под удары попали дорогие системы противовоздушной обороны, морские суда и вертолет россиян, сообщили в ГУР.

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