Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 19 березня

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, Україна повернула з полону майже 200 військових та інші новини

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

1. Трамп завершив телефонну розмову із Зеленським, вона тривала близько години. Телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським завершилася, вона тривала близько години. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

2. Зеленський підтвердив, що підтримав припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна підтримала припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, Київ готовий реалізувати цей крок. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з американським колегою Дональдом Трампом.

3. Україна звільнила з російського полону 175 військових, ще 22 – повертаються поза обміном. У середу, 19 березня, Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 175 на 175. Ще 22 українські військові повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

4. Трамп погодився допомогти Україні з постачанням систем Patriot – Білий дім. Президент Володимир Зеленський попросив американського колегу допомогти із постачанням систем протиповітряної оборони Patriot для України, Дональд Трамп погодився. Про це на брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.

5. Сили безпілотних систем завдяки новітній розробці перехоплюють "шахеди". Сили безпілотних систем повідомили, що перехоплюють російські дрони-камікадзе типу Shahed за допомогою новітнього засобу вартістю близько $5000.

6. В Україну з Іспанії екстрадували забудовника Анатолія Войцеховського. У вівторок, 18 березня, в Україну з Іспанії екстрадували забудовника, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

7. Шість країн закликали Брюссель прискорити вступ України до ЄС – Politico. Шість країн Північної Європи закликали Євросоюз вжити додаткових дій, щоб прискорити вступ України до блоку. Про це повідомляє Politico.

8. У США, ймовірно, видалили дані щодо 35 000 викрадених Росією дітей – WP. Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування програми з документування воєнних злочинів Росії, в межах якої створювалася конфіденційна база даних депортованих українських дітей. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів, знайомих із ситуацією.

9. ГУР в Криму атакувало системи ППО росіян, судно та гелікоптер Мі-8 – відео. Головне управління розвідки кілька днів влаштовувало "небувалий гуркіт" у Криму. Під удари потрапили дорогі системи протиповітряної оборони, морські судна та гелікоптер росіян, повідомили у ГУР.

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