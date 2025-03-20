Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 20 марта

Владимир Путин (Фото: сайт БРИКС)

1. Дроны СБУ и ССО атаковали "Энгельс", а российская ПВО била ракетами по домам – источник. Ночная атака на российский аэродром "Энгельс" в Саратовской области России 20 марта явилась результатом совместной работы СБУ и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины.

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2. Путин заставляет украинцев в оккупации и России выехать или "легализоваться". Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым обязывает граждан Украины, находящихся в России без законных оснований, покинуть страну или до 10 сентября "урегулировать свое правовое положение", то есть получить российский паспорт. Это также касается временно оккупированных территорий. Документ опубликован на портале правовой информации России 20 марта.

3. Россия ударила по Украине 171 дроном, среди пострадавших есть дети. В ночь на 20 марта Россия запустила по Украине 171 дрон разного типа. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 75 вражеских БпЛА, сейчас ликвидируют последствия атаки, сообщили в Воздушных силах Украины.

4. В Минэнерго США подтвердили, что готовы взять на себя управление украинскими АЭС. Министр энергетики США Крис Райт считает, что США могут взять на себя управление украинскими атомными электростанциями для завершения российско-украинской войны. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

5. Украина получила 1 млрд евро от ЕС, который обеспечен доходами замороженных активов РФ. Украина в четверг, 20 марта, получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

6. В США представили двухпартийную резолюцию о непризнании территорий Украины российскими. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик вместе с коллегами представил двухпартийную резолюцию, подтверждающую, что Соединенные Штаты не признают оккупированные Россией украинские территории частью РФ. Об этом он сообщил в Facebook.

7. В возрасте 92 лет скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. На 93 году жизни скончался первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин. Об этом в Facebook сообщила его внучка Мария.

8. Украинские летчики уничтожили пункт управления россиян в Белгородской области – Генштаб. 18 марта Воздушные силы Вооруженных Сил Украины поразили командный пункт россиян в Белгородской области России. Об этом сообщили в Генштабе.

9. В центре Ровно произошел взрыв в автомобиле: СБУ расследует попытку теракта. В четверг, 20 марта, в центре Ровно раздался взрыв, в результате чего ранены два человека. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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