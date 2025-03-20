Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 20 березня

Володимир Путін (Фото: сайт БРІКС)

1.Дрони СБУ і ССО атакували "Енгельс", а російська ППО гатила ракетами по будинках – джерело. Нічна атака на російський аеродром "Енгельс" у Саратовській області Росії 20 березня стала результатом спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі безпеки України.

2. Путін змушує українців в окупації та Росії виїхати або "легалізуватися". Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким зобов'язує громадян України, що перебувають у Росії без законних підстав, покинути країну або до 10 вересня "урегулювати своє правове становище", тобто отримати російський паспорт. Це також стосується тимчасово окупованих територій. Документ опубліковано на порталі правової інформації Росії 20 березня.

3. Росія вдарила по Україні 171 дроном, серед постраждалих є діти. У ніч проти 20 березня Росія запустила по Україні 171 дрон різного типу. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 75 ворожих БпЛА, зараз ліквідують наслідки атаки, повідомили в Повітряних силах України.

4. У Міненерго США підтвердили, що готові взяти на себе управління українськими АЕС. Міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що Сполучені Штати можуть взяти на себе управління українськими атомними електростанціями для завершення російсько-української війни. Про це він повідомив телеканалу Fox News.

5. Україна отримала 1 млрд євро від ЄС, який забезпечений доходами заморожених активів РФ. Україна в четвер, 20 березня, отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

6. У США представили двопартійну резолюцію про невизнання територій України російськими. Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік разом із колегами представив двопартійну резолюцію, яка підтверджує, що Сполучені Штати не визнають окуповані Росією українські території частиною РФ. Про це він повідомив у Facebook.

7. У віці 92 років помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. На 93 році життя помер перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін. Про це у Facebook повідомила його онука Марія.

8. Українські льотчики знищили пункт управління росіян у Бєлгородській області – Генштаб. 18 березня Повітряні сили Збройних Сил України уразили командний пункт росіян у Бєлгородської області Росії. Про це повідомили в Генштабі.

9. У центрі Рівного стався вибух в автівці: СБУ розслідує спробу теракту. У четвер, 20 березня, у середмісті Рівного пролунав вибух, унаслідок чого поранено двох людей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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