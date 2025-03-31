Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 31 марта

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

1. Россия ударила по Украине "Искандерами" и 131 дроном. Есть пожары и пострадавшие – фото. В ночь на 31 марта Россия атаковала Украину 131 дроном и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 57 БпЛА, в регионах есть разрушения, сообщили Воздушные силы ВСУ.

2. Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%, в последнем квартале было сокращение. Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в 2024 году увеличился на 2,9%, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.

3. Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на $1,6 млрд. Швеция приняла решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 16 млрд крон, что эквивалентно $1,59 млрд. О помощи Киеву объявил во время брифинга министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает агентство Reuters.

4. Ле Пен запретили баллотироваться на госдолжности и приговорили к четырем годам. Суд во Франции запретил лидеру ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года. Это произошло после того, как ее признали виновной в деле о растрате средств Европарламента, пишет BFM TV.

5. Троих американских солдат, пропавших в Литве, нашли мертвыми. Троих американских военных, пропавших на учениях в Литве, нашли мертвыми. Поиск четвертого военнослужащего продолжается, о чем сообщили в Командовании армии США в Европе и Африке.

6. Трамп установил для Путина "психологический дедлайн", чтобы согласиться на перемирие. Президент США Дональд Трамп заявил, что для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня в Украине. Об этом сообщает The Hill.

7. Россияне через подземные трубы пытаются выйти к позициям Сил обороны в Торецке – ВСУ. Российские оккупационные войска через подземные трубы пытались выйти на позиции Сил обороны в Торецке. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

8. У Зеленского отрицают подготовку к выборам в июле – BBC. В Офисе президента отрицают данные, что Владимир Зеленский якобы проводил совещание по поводу выборов, которые должны пройти в июле, как об этом заявляло издание The Economist. Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на собственные источники.

9. В Киев прибыли представители 17 европейских стран и члены Европарламента – видео. Представители 17 европейских стран и Европарламента 31 марта прибыли с визитом в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

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