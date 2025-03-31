Дев’ять головних новин України та світу на 21:00 31 березня

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

1. Росія вдарила по Україні "Іскандерами" та 131 дроном. Є пожежі та постраждалі – фото. У ніч проти 31 березня Росія атакувала Україну 131 дроном та двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 57 БпЛА, в регіонах є руйнування, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

2. Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%, в останньому кварталі було скорочення. Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України 2024 року збільшився на 2,9%, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.

3. Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $1,6 млрд. Швеція ухвалила рішення надати Україні новий пакет військової допомоги на 16 млрд крон, що еквівалентно $1,59 млрд. Про допомогу Києву оголосив під час брифінгу міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає агентство Reuters.

4. Ле Пен заборонили балотуватися на держпосади та засудили до чотирьох років. Суд у Франції заборонив лідерці ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен балотуватися на державні посади, а також засудив до позбавлення волі на чотири роки. Це сталося після того, як її визнали винною у справі про розтрату коштів Європарламенту, пише BFM TV.

5. Трьох американських солдатів, які зникли у Литві, знайшли мертвими. Трьох американських військових, які зникли на навчаннях у Литві, знайшли мертвими. Пошук четвертого військовослужбовця триває, про що повідомили у Командуванні армії США у Європі та Африці.

6. Трамп встановив для Путіна "психологічний дедлайн", щоб погодитися на перемир'я. Президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн", коли вона має погодитися на припинення вогню в Україні. Про це повідомляє The Hill.

7. Росіяни через підземні труби намагаються вийти до позицій Сил оборони у Торецьку – ЗСУ. Російські окупаційні війська через підземні труби намагалися вийти до позицій Сил оборони у Торецьку. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

8. У Зеленського заперечили підготовку до виборів у липні – BBC. В Офісі президента заперечили дані, що Володимир Зеленський нібито проводив нараду стосовно виборів, котрі мають відбутися у липні, як про це заявляло видання The Economist. Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на власні джерела.

9. До Києва прибули представники 17 європейських країн та члени Європарламенту – відео. Представники 17 європейських країн та Європарламенту 31 березня прибули з візитом до Києва. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

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