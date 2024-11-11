Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 11 ноября

Последствия удара по Запорожью (Фото: ГСЧС)

1. Россия убила дронами пять человек в Николаеве – фото, видео. В ночь на 11 ноября россияне атаковали Николаев ударными дронами, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщили глава областной военной администрации Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич.

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2. Россия ударила КАБами по Запорожью: десятки пострадавших и один погибший – фото, видео. После полуночи россияне в очередной раз атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего есть один погибший и десятки раненых. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава областной военной администрации Иван Федоров.

3. Россия ударила баллистикой по пятиэтажке в Кривом Роге – фото. Российская армия ударила по Кривому Рогу – повреждена пятиэтажка, есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

4. На аэродроме под Москвой сожжен российский штурмовой вертолет – видео ГУР. В Московской области был уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

5. Кураховскую ТЭС под угрозой российского наступления разобрали на запчасти и вывезли. Под угрозой российского наступления работники Кураховской ТЭС за несколько месяцев разобрали станцию на запчасти, которые затем использовали для ремонта других поврежденных электростанций холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Об этом говорится в материале Wall Street Journal.

6. В Украине заявили, что не знали о разговоре Трампа и Путина. В Кремле говорят – звонка не было. В Министерстве иностранных дел отрицают информацию американского издания The Washington Post о том, что Украина якобы была проинформирована о звонке новоизбранного президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину. Тем временем в Кремле вообще отрицают такой разговор.

7. Зеленский провел Ставку. Украинских военных усилили на двух самых сложных направлениях. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский доложил, что украинских военных усилили на самых горячих направлениях.

8. Начато расследование предполагаемого расстрела двух украинских военных в Курской области. Украинские правоохранители начали расследование по факту предполагаемого расстрела двух украинских военных в Курской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

9. Власти подтвердили повреждение плотины Кураховского водохранилища, затопления домов нет. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил, что российские оккупационные войска повредили дамбу на Кураховском водохранилище.

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