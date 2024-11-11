Дев’ять головних новин України та світу на 21:00 11 листопада

Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: ДСНС)

1. Росія вбила дронами п'ять людей у Миколаєві – фото, відео. В ніч проти 11 листопада росіяни атакували Миколаїв ударними дронами, внаслідок чого загинули п'ять людей. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич.

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2. Росія вгатила КАБами по Запоріжжю: десятки постраждалих і один загиблий – фото, відео. Після опівночі росіяни вчергове атакували Запоріжжя авіабомбами, в результаті чого є один загиблий і десятки поранених. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

3. Росія вдарила балістикою по п'ятиповерхівці у Кривому Розі – фото. Російська армія вдарила по Кривому Рогу – пошкоджено п'ятиповерхівку, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

4. На аеродромі під Москвою спалено російський штурмовий гелікоптер – відео ГУР. У Московській області було знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

5. Курахівську ТЕС під загрозою російського наступу розібрали на запчастини й вивезли. Під загрозою російського наступу працівники Курахівської ТЕС за кілька місяців розібрали станцію на запчастини, які потім використали для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

6. В Україні заявили, що не знали про розмову Трампа і Путіна. У Кремлі кажуть – дзвінка не було. У Міністерстві закордонних справ заперечують інформацію американського видання The Washington Post про те, що Україна нібито була поінформована про дзвінок новообраного президента США Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну. Тим часом у Кремлі взагалі заперечують таку розмову.

7. Зеленський провів Ставку. Українських військових посилили на двох найскладніших напрямках. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головком Збройних Сил України Олександр Сирський доповів, що українських військових посилили на найгарячіших напрямках.

8. Розпочато розслідування ймовірного розстрілу двох українських військових у Курській області. Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом ймовірного розстрілу двох українських військових у Курській області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

9. Влада підтвердила пошкодження греблі Курахівського водосховища, затоплень будинків немає. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив, що російські окупаційні війська пошкодили греблю на Курахівському водосховищі.

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