Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 6 ноября

Трамп объявил себя победителем президентских выборов в США, ГУР атаковало корабли РФ в Каспийске, республиканцы завоевали большинство в Сенате

Дональд Трамп (Фото: Сristobal Herrera-Ulashkevich/ЕРА)

1. Трамп объявил себя победителем выборов, выступая перед сторонниками во Флориде. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, побеждающий по многим прогнозам, выступает перед сторонниками в Палм-Бич во Флориде. Он уже назвал себя "47-м президентом США".

2. Дроны-камикадзе ГУР впервые ударили по кораблям РФ в Каспийске: видео и детали от источника. Дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

3. The Hill и Fox News: Трамп лидирует на выборах президента. Республиканец Дональд Трамп мог набрать более 270 голосов необходимых для победы и выиграть у Камалы Харрис в президентской гонке. Об этом сообщают The Hill и Fox News.

4. Республиканцы впервые за четыре года получают большинство в Сенате США. Республиканская партия получает большинство в Сенате США по результатам выборов в верхнюю палату Конгресса. Об этом сообщает Associated Press.

5. Сырский: За три месяца операции в Курской области Россия потеряла более 20 000 военных. За почти три месяца операции украинской армии в Курской области Россия потеряла более 20 000 личного состава убитыми, ранеными и плененными. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

6. Зеленский поздравил Трампа с "впечатляющей" победой на выборах. Президент Владимир Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с "впечатляющей победой на выборах". Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

7. "Боевая мощь" России и "невыгодная" победа. Что говорил Трамп об Украине и войне: главные цитаты. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, по предварительным результатам, одерживающий победу, неоднократно заявлял о необходимости быстрого завершения российско-украинской войны и критиковал военную помощь Киеву. LIGA.net собрала основные цитаты Трампа об Украине во время предвыборной кампании.

8. Международные резервы Украины сократились второй месяц подряд, в октябре – на $2,3 млрд. Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября, по предварительным данным, составили $36,6 млрд. В октябре они снизились на $2,3 млрд или на 6%, сообщает пресс-служба Национального банка.

9. AP: Харрис поздравила Трампа с победой на президентских выборах. Действующая вице-президент Соединенных Штатов, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис поздравила республиканца Дональда Трампа с победой на выборах. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного собеседника из команды Харрис.

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