Дев’ять головних новин України та світу на 22:00 6 листопада

Трамп оголосив себе переможцем президентських виборів у США, ГУР атакувало кораблі РФ у Каспійську, республіканці здобули більшість у Сенаті

Дональд Трамп (Фото: Сristobal Herrera-Ulashkevich/ЕРА)

1. Трамп оголосив себе переможцем виборів, виступаючи перед прихильниками у Флориді. Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, який перемагає за багатьма прогнозами, виступає перед прихильниками у Палм-Біч у Флориді. Він вже назвав себе "47-м президентом США".

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2. Дрони-камікадзе ГУР вперше вгатили по кораблях РФ у Каспійську: відео і деталі від джерела. Дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони вперше уразили ворожі кораблі у Каспійському морі. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

3. The Hill та Fox News: Трамп лідирує на виборах президента. Республіканець Дональд Трамп міг набрати понад 270 голосів, необхідних для перемоги, та виграти у Камали Гарріс у президентських перегонах. Про це повідомляють The Hill і Fox News.

4. Республіканці вперше за чотири роки здобувають більшість у Сенаті США. Республіканська партія здобуває більшість у Сенаті США за результатами виборів до верхньої палати Конгресу. Про це повідомляє Associated Press.

5. Сирський: За три місяці операції в Курській області Росія втратила понад 20 000 військових. За майже три місяці операції української армії у Курській області Росія втратила понад 20 000 особового складу вбитими, пораненими та взятими у полон. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

6. Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою на виборах. Президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з "вражаючою перемогою на виборах". Допис відповідного вмісту він опублікував у X.

7. "Бойова міць" Росії та "невигідна" перемога. Що казав Трамп про Україну і війну: головні цитати. Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який, за попередніми результатами, здобуває перемогу, неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву. LIGA.net зібрала основні цитати Трампа про Україну під час його передвиборчої кампанії.

8. Міжнародні резерви України скоротилися другий місяць поспіль, у жовтні – на $2,3 млрд. Міжнародні резерви України станом на 1 листопада, за попередніми даними, становили $36,6 млрд. У жовтні вони знизилися на $2,3 млрд, або на 6%, повідомляє пресслужба Національного банку.

9. AP: Гарріс привітала Трампа з перемогою на президентських виборах. Чинна віцепрезидентка Сполучених Штатів, кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс привітала республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах. Про це повідомила агенція Associated Press із посиланням на неназваного співрозмовника з команди Гарріс.

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