UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

10 главных новостей Украины и мира на 19:00 19 января

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 19:00
10 главных новостей Украины и мира на 19:00 19 января - Фото
Фото - Facebook, Генеральный штаб ВСУ

1. Около 100 БТР Stryker и 50 БМП Bradley. AP обнародовало детали нового пакета помощи США. Новый пакет военной помощи США Украине может составить до $2,6 млрд и будет включать в себя около 100 машин Stryker и не менее 50 бронемашин Bradley (подробнее).

2. Резников и Кулеба предупредили союзников об угрозе наступления РФ — срочно просят Leopard. Резников и Кулеба призвали союзников усилить военную помощь Украине современной маневренной боевой техникой и западными танками (подробнее).

3. Буданов раскрыл личность агента, предупредившего о вторжении РФ и ударе по Гостомелю – WSJ. Украинский банкир Денис Киреев, который в марте был убит контрразведкой СБУ "при задержании", был агентом, предупредившим военную разведку о планах России атаковать Украину в первые часы 24 февраля (подробнее).

4. Моравецкий: Либо мы получим согласие Германии на танки, либо сами поступим так, как нужно. Если в ближайшее время Польша не получит от Германии разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она "поступит так, как нужно", заявил премьер Польши (подробнее).

5. Коболев получил подозрение от НАБУ из-за премий в Нафтогазе. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в деле о премиях за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом (подробнее).

6. Эстония передает для армии Украины десятки гаубиц, тысячи снарядов, грузовики, гранатометы. Эстония объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 113 млн евро: в нем десятки гаубиц калибра 155 и 152 мм, тысячи снарядов, грузовики для перевозки боеприпасов, более 100 противотанковых гранатометов Carl-Gustav и свыше 1000 боеприпасов к ним (подробнее).

7. Украина получит САУ Archer и 50 боевых машин пехоты CV90 от Швеции. Стокгольм пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW (подробнее).

8. Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко. В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины (подробнее).

9. Британия дает Украине еще 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 САУ Caesar. Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar, сообщили министры обороны двух стран (подробнее).

10. Украина получит пакет помощи на 125 млн евро от Литвы: туда войдут два Ми-8 и пушки L70. Литва объявила о пакете военной помощи для Украины на 125 млн евро, в него войдут вертолеты Ми-8 и пушки L70 (подробнее).

Читайте также:

Возврата назад больше нет. Евросоюз требует судить Путина и его марионеток

В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net 

Винодельня из Очакова Beykush даже под обстрелами получила "золото" и открыла бар. История

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 