10 главных новостей Украины и мира на 19:00 19 января

1. Около 100 БТР Stryker и 50 БМП Bradley. AP обнародовало детали нового пакета помощи США. Новый пакет военной помощи США Украине может составить до $2,6 млрд и будет включать в себя около 100 машин Stryker и не менее 50 бронемашин Bradley (подробнее).

2. Резников и Кулеба предупредили союзников об угрозе наступления РФ — срочно просят Leopard. Резников и Кулеба призвали союзников усилить военную помощь Украине современной маневренной боевой техникой и западными танками (подробнее).

3. Буданов раскрыл личность агента, предупредившего о вторжении РФ и ударе по Гостомелю – WSJ. Украинский банкир Денис Киреев, который в марте был убит контрразведкой СБУ "при задержании", был агентом, предупредившим военную разведку о планах России атаковать Украину в первые часы 24 февраля (подробнее).

4. Моравецкий: Либо мы получим согласие Германии на танки, либо сами поступим так, как нужно. Если в ближайшее время Польша не получит от Германии разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она "поступит так, как нужно", заявил премьер Польши (подробнее).

5. Коболев получил подозрение от НАБУ из-за премий в Нафтогазе. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в деле о премиях за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом (подробнее).

6. Эстония передает для армии Украины десятки гаубиц, тысячи снарядов, грузовики, гранатометы. Эстония объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 113 млн евро: в нем десятки гаубиц калибра 155 и 152 мм, тысячи снарядов, грузовики для перевозки боеприпасов, более 100 противотанковых гранатометов Carl-Gustav и свыше 1000 боеприпасов к ним (подробнее).

7. Украина получит САУ Archer и 50 боевых машин пехоты CV90 от Швеции. Стокгольм пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW (подробнее).

8. Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко. В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины (подробнее).

9. Британия дает Украине еще 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 САУ Caesar. Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar, сообщили министры обороны двух стран (подробнее).

10. Украина получит пакет помощи на 125 млн евро от Литвы: туда войдут два Ми-8 и пушки L70. Литва объявила о пакете военной помощи для Украины на 125 млн евро, в него войдут вертолеты Ми-8 и пушки L70 (подробнее).

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Оксана Житнюк

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