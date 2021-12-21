11 главных новостей Украины и мира на 19:00 21 декабря

1. В НБУ ОЖИДАЮТ РОСТА СТАВКИ В 2022 ГОДУ. Комитет по монетарной политике Национального банка считает, что для приведения инфляции к цели в 5% в следующем году с высокой вероятностью придется усиливать монетарную политику (подробнее).

2. НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ: ЗАДЕКЛАРИРОВАН ПЕРВЫЙ 1 МЛРД ГРН – ГЕТМАНЦЕВ. С начала налоговой амнистии, по состоянию на 21 декабря, украинцы задекларировали 1,07 млрд грн. В бюджет благодаря амнистии передали 51,7 млн грн (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ – ПОСЛАМ: УКРАИНА НЕ ХОЧЕТ 30 ЛЕТ ЖДАТЬ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС И 50 ЛЕТ – В НАТО. Украина хочет получить в 2022 году четкую перспективу по дате ее вступления в НАТО, а также не готова ждать 30 лет вступления в Европейский Союз, заявил Зеленский (подробнее).

4. В МИНЦИФРЕ РАССКАЗАЛИ, КОГДА ЗАРАБОТАЕТ ДИЯ CITY. Специальный правовой и налоговый режим Дия City для IT в Украине заработает в конце января – начале февраля. Уже с конца января IT-компании смогут подавать заявки на резидентство в Дия City, их будут рассматривать в течение 10 дней (подробнее).

5. ПОРОШЕНКО: Я ВЕРНУСЬ В УКРАИНУ В ЯНВАРЕ, ПОГОВОРИМ О "ГОСИЗМЕНЕ". Порошенко сказал, что приедет в страну в январе и "поговорит о госизмене" после возвращения (подробнее).

6. ОДИН ИЗ ДВУХ КАНДИДАТОВ В ГЛАВЫ САП ПРОСИТ ОТЛОЖИТЬ КОНКУРС ИЗ-ЗА РЕШЕНИЯ ОАСК. Кандидат в руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк прислал в конкурсную комиссию заявление, в котором просил отложить конкурс до рассмотрения апелляции на решение ОАСК, который вчера назвал незаконной работу этой комиссии (подробнее).

7. ЦЕНА НА ГАЗ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПРЕВЫСИЛА $2000 ИЗ-ЗА РЕВЕРСА ЯМАЛ-ЕВРОПА. Стоимость газа на европейском рынке 21 декабря превысила $2000 за 1000 кубометров впервые в истории. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за 1000 куб. м, или €171,52 за МВт·ч (подробнее).

8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ПОД УГРОЗОЙ ИЗ-ЗА ОМИКРОНА – BLOOMBERG. Новый штамм омикрон может вдвое сократить рост глобального ВВП в четвертом квартале. Нововыявленный вариант вируса нанесет ощутимый удар мировой экономике, прогнозируют СМИ (подробнее).

9. СТОЛТЕНБЕРГ АНОНСИРОВАЛ СОВЕТ НАТО-РОССИЯ ПРИ УСЛОВИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ С УКРАИНОЙ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен созвать Совет НАТО-Россия в начале 2022 года при условии консультаций, включая Украину (подробнее).

10. ВЫПОЛНИТ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЕЩАНИЕ. КАК СРЫВАЮТ ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ САП: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ. 21 декабря прошло очередное заседание конкурсной комиссии, которая избирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как написал руководитель ЦПК Виталий Шабунин, "прямо сейчас контролируемые Банковой члены комиссии срывают утверждение результатов конкурса на руководителя САП" (подробнее).

11. АМКУ ОШТРАФОВАЛ ROSHEN НА 284 МЛН ГРН ЗА МОНОПОЛИЮ НА РЫНКЕ ПАТОКИ. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 283,6 млн грн три компании, подконтрольных группе Roshen Europe BV за злоупотребления монопольным положением на рынке патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов (подробнее).

Оксана Житнюк

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