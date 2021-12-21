Выполнит ли Зеленский обещание. Как срывают избрание главы САП: видеотрансляция

Сегодня, 21 декабря, проходит очередное заседание конкурсной комиссии, которая избирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как написал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин: "Прямо сейчас контролируемые Банковой члены комиссии срывают утверждение результатов конкурса на руководителя САП. Особенно старается глава комиссии Екатерина Коваль".

Авторы трансляции запретили воспроизведение на других сайтах. Прямую трансляцию можно смотреть по этой ссылке.

Коваль говорила, что все устали и нуждаются в отдыхе.

Американский участник комиссии Томас Файерстоун сказал, что не спит с двух часов ночи, но выступает за то, чтобы не переносить заседание.

На текущем (финальном) этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя – старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

Сегодня Синюк прислал в конкурсную комиссию заявление, в котором просит отложить конкурс до рассмотрения апелляции на решение ОАСК.

По общим результатам конкурса, а не только по баллам за собеседование, побеждает детектив НАБУ Александр Клименко.

Комиссия ушла не перерыв.

Заседание возобновилось.

Клименко набрал 246 баллов и занял первое место в конкурсе на должность руководителя САП, у Синюка 229 баллов.

Решение не принято. Проголосовали только пять членов комиссии – все назначенные Верховной Радой.

Не проголосовали Бусол, Соболь, Коваль, Гуджал и Романюк.

Новость дополняется

Читайте мнение: ОАСК сорвал конкурс на главу САП несуществующей нормой закона: анализ позорного решения

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.