12 главных новостей Украины и мира на 19:00 27 апреля

1. ДЕЛО ГАНДЗЮК: СБУ ЗАВЕРШИЛА ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО МАНГЕРУ И ЛЕВИНУ. Обоим подозреваемым по делу об организации нападения на херсонскую активистку сейчас угрожает до десяти лет лишения свободы. (подробнее)



2. "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ" ЗАКОН. КОМИТЕТ ЗАВЕРШИЛ РАССМОТРЕНИЕ ПОПРАВОК. Финансовый комитет рекомендовал законопроект о банках ко второму чтению, за проголосовали 18 членов комитета. (подробнее)

3. УВОЛЬНЕНИЕ ЗАМГЛАВЫ КИЕВСКОЙ ГОРГОСАДМИНИСТРАЦИИ. Ночью СМИ сообщили, что Владимир Слончак якобы ударил полицейского. Против Слончака открыли уголовное дело - ему грозит до пяти лет тюрьмы. Было опубликовано видео конфликта. Кличко уволил своего заместителя. (подробнее)

4. НА ПОРТАЛЕ ДІЯ ЗАПУСТИЛИ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА С ДАННЫМИ ИЗ РЕЕСТРОВ. Там можно увидеть данные из реестров о недвижимости, электронных документах, авто, земле, бизнесе. (подробнее)

5. В УКРАИНЕ СТАРТУЮТ ОНЛАЙН-УРОКИ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ. 28 апреля Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для младших школьников 1-4 классов. Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов. (подробнее)

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТЬ РЫНКИ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ. Кабмин рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков и правил их работы в условиях эпидемии COVID-19. (подробнее)

7. СПЕЦСЛУЖБЫ РОССИИ ПРИВЕЗЛИ В ПРАГУ ЯД ДЛЯ ПОКУШЕНИЯ. Спецслужбы России привезли в Прагу яд для покушения. (подробнее)

8. МИНФИН ВВЕЛ ЗАПРЕТ НА СЛОВА "ДЕФОЛТ" И "КОМПРОМИСС" С КОЛОМОЙСКИМ. Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. (подробнее)

9. ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ И ЕЩЕ 13 СТРАН. Общее число государств, гражданам которых запрещен въезд в Японию, достигло 87, включая Китай, Южную Корею, США и страны Европы. (подробнее)

10. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНОВА ОБВАЛИЛИСЬ. Цены на нефть эталонных марок продолжают падение на фоне опасений, что сокращение добычи не сможет компенсировать резкое сокращение спроса. (подробнее)

11. ДЖОНСОН ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ COVID-19 ПОЯВИЛСЯ НА ПУБЛИКЕ И ОБРАТИЛСЯ К НАЦИИ. По его словам, эпидемия SARS-CoV-2 – самая большая проблема, с которой страна столкнулась после Второй мировой войны. (подробнее)

12. КАБМИН ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕДУРУ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ. Принято решение назначать главу Государственной налоговой службы по ускоренной процедуре. (подробнее)

Читайте также:

Экс-глава налоговой Сергей Верланов: отставка, НДС-схемы и дебаты с Уманским. Интервью

Когда закончится карантин. Министр Криклий о запуске поездов, автобусов, авиа. Интервью

Истории спецслужб. Шпион на трубе: как экс-агент "Штази" служит семье Путина

Каждый пятый заболевший коронавирусом - медик. Что пошло не так в украинской медицине

В Украине начали делать ПЦР-тесты на COVID-19: 7 вопросов создателям

Новая Зеландия объявила о победе над коронавирусом: как ей это удалось