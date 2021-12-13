13 главных новостей Украины и мира на 19:00 13 декабря

1. ШТАММ ОМИКРОН, ПОХОЖЕ, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЫСТРЕЕ ДЕЛЬТЫ, НО COVID-19 ПРОТЕКАЕТ ЛЕГЧЕ – ВОЗ. По предварительным выводам ученых, штамм коронавируса омикрон, вероятно, распространяется быстрее дельта-варианта, но вызывает более легкое течение болезни COVID-19 (подробнее).

2. ГЛАВА МИД ФРГ БЕРБОК ПОКА ЧТО ОТКАЗАЛАСЬ ОДОБРИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. Газопровод Северный поток–2 из России в Германию по дну Балтийского моря на данный момент не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства, заявила Бербок (подробнее).

3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕТЛЯ. В ПОЛЬШЕ УКАЗАЛИ НА РИСКИ ЗАПУСКА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Российский газопровод Северный поток-2 увеличивает возможности Кремля в плане оказания давления на Украину и ЕС, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В правительстве Польши считают, что лучший ответ на риски – отказ от запуска газопровода (подробнее).

4. У ЛАВРОВА ТРЕБУЮТ ОТ НАТО "ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ". ШАНТАЖИРУЮТ ВОЕННЫМ ОТВЕТОМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждает, что у НАТО есть "планы по постоянному приближению" к границам РФ своей военной инфраструктуры, в том числе "самого современного и высокоточного" вооружения. По его словам, чем больше такого вооружения будет появляться у границ РФ – тем выше риск появления кризиса, "сопоставимого с карибским" (подробнее).

5. МИНЗДРАВ ВВОДИТ ТРЕТЬЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА: КТО СМОЖЕТ ЕЕ ПОЛУЧИТЬ. На третью дозу претендуют иммунокомпрометированные люди, которые перенесли трансплантацию, получают гормональную терапию, ВИЧ-инфицированные, больные раком, люди старше 60 лет, а также привитые двумя дозами вакцины (подробнее).

6. КАБМИН УВОЛИЛ ЗАМГЛАВЫ МВД ГОГИЛАШВИЛИ ПОСЛЕ ЕГО РАЗБОРОК С ПОЛИЦИЕЙ. Сегодня Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили после двух скандальных видео, на которых он нецензурно общался с правоохранителями. В распоряжении сказано, что чиновник уволен "по собственному желанию" (подробнее).

7. РЕГУЛЯТОР ОБНОВИЛ СПИСОК СКАМ-ПРОЕКТОВ: КУДА ЛУЧШЕ НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список сомнительных инвестиционных проектов, добавив в него 13 компаний. Всего, по данным НКЦБФР, в Украине работает 113 сомнительных финансовых проектов (подробнее).

8. ЛУКАШЕНКО УГРОЖАЕТ ПЕРЕКРЫТЬ ТРАНЗИТ ГАЗА В ЕВРОПУ. Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, он остановит транзит в ответ на санкции Евросоюза (подробнее).

9. В РАДУ ПРОХОДЯТ СЕМЬ ПАРТИЙ, ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ И СЛУГА НАРОДА ИДУТ ВРОВЕНЬ: ОПРОС КМИС. В новом рейтинге парламентских партий лидируют Европейская солидарность и Слуга народа, разница между их результатами – в рамках статистической погрешности (подробнее).

10. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ. ЗЕЛЕНСКИЙ ЕЩЕ ЛИДЕР, ПОРОШЕНКО НЕМНОГО СОКРАТИЛ ОТРЫВ – ОПРОС КМИС. Президент Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг, но электоральные симпатии избирателей к Петру Порошенко увеличиваются. На третьем месте – Юлия Тимошенко (подробнее).

11. "МАНИПУЛЯЦИЯ ФАКТАМИ". МИД ОТВЕТИЛ НА ПРЕТЕНЗИИ ПУТИНА К УКРАИНЕ ИЗ-ЗА АКТИВОВ СССР. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы так и не выполнила свои обязательства и не вернула России зарубежные активы СССР. Министерство иностранных дел Украины назвало такое заявление лидера страны-агрессора манипуляцией (подробнее).

12. ГЛАВА МИД АВСТРИИ ПРИЗЫВАЕТ ЕС ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. Глава МИД Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел ЕС с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию трубопровода Северный поток-2 (подробнее).

13. УКРАИНЦЫ 60+ СМОГУТ ПОТРАТИТЬ "КОВИДНУЮ" 1000 ГРН НА ЛЕКАРСТВА – ЗЕЛЕНСКИЙ. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить возможность, чтобы граждане в возрасте 60+, которые вакцинировались двумя дозами вакцины, могли использовать 1000 гривень от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств (подробнее).

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.