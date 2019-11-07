Адвокат: Цемах готов дать показания Нидерландам, но есть условие

Владимир Цемах (Фото: EPA)

Боевик Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, якобы готов дать показания следователям из Нидерландов. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена в комментарии российским СМИ.

При этом адвокат отметил, что допрос может проходить только на оккупированном Донбассе, где сейчас находится боевик. Цемах, говорит его защитник, готов давать показания "в случае обеспечения его прав". Он также рассказал, что его подзащитный якобы не может приехать в РФ из-за объявления его в розыск там, а также в Украине и Нидерландах.

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