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Адвокат: Цемах готов дать показания Нидерландам, но есть условие

Адвокат: Цемах готов дать показания Нидерландам, но есть условие - Фото
Владимир Цемах (Фото: EPA)
07.11.2019, 16:58

По словам защитника боевика, Цемах может общаться со следователями только на оккупированном Донбассе

Боевик Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, якобы готов дать показания следователям из Нидерландов. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена в комментарии российским СМИ.

При этом адвокат отметил, что допрос может проходить только на оккупированном Донбассе, где сейчас находится боевик. Цемах, говорит его защитник, готов давать показания "в случае обеспечения его прав". Он также рассказал, что его подзащитный якобы не может приехать в РФ из-за объявления его в розыск там, а также в Украине и Нидерландах.

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владимир цемах допрос нидерланды авиакатастрофа МН17
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