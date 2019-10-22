Выдача Цемаха РФ. Посол рассказал об отношениях с Нидерландами

Владимир Цемах (Фото: EPA)

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что в вопросе выдачи России фигуранта дела о катастрофе лайнера Boeing MH17, боевика Владимира Цемаха "дискуссия исчерпана между Украиной и Нидерландами". Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос, как повлияла передача России Цемаха на отношения Украины с Нидерландами, Ченцов сказал: "Мы достаточно активно сотрудничали с Нидерландами на всех уровнях до передачи этого лица в рамках обмена. И сегодня мы считаем, что эта дискуссия в принципе исчерпана между Украиной и Нидерландами".

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По его словам, Нидерланды направили запрос об аресте Цемаха в Российскую Федерацию.

"Поскольку он является гражданином Украины, в РФ нет никаких ограничений на его выдачу. Насколько мне известно, реакции россиян на указанный запрос пока не было", - добавил посол.

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