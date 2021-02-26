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Адвокаты Стерненко отказались отвечать на вопрос канала НАШ, сотрудник упорствовал – видео

26.02.2021, 13:33
Адвокаты Стерненко отказались отвечать на вопрос канала НАШ, сотрудник упорствовал – видео - Фото
Cкриншот из видеозаписи

Адвокаты общественного деятеля Сергея Стерненко, которому 23 февраля суд в Одессе дал более семи лет тюрьмы, отказались слушать вопросы от сотрудников запрещенных в Украине каналов Медведчука и канала НАШ. Представитель последнего попытался взять слово, но у него забрали микрофон, пригрозив вывести из зала.

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Перед сессией вопрос-ответ защитники Стерненко попросили представляться и называть издание/канал, "потому что, если это 112, ZiK, NewsOne и НАШ – мы не будем отвечать". НАШ де-юре принадлежит отцу экс-регионала и Оппоблока Евгения Мураева.

"Скажите пожалуйста, вы так много сегодня говорили о справедливости..." – начал свой вопрос некто с канала НАШ, но адвокат Маси Найем перебил его: "Кто это?"

Тот попытался говорить дальше. Коллеги Найема также потребовали у спикера назваться: "Вы кто? Представьтесь. Какое издание?"

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Мужчина снова попытался проигнорировать вопросы и далее продвигал свое заявление, мало похожее на вопрос. В итоге ему пришлось признаться, что он работает на НАШ.

"На вопросы этого канала не отвечаем", – повторил Найем.

Смотреть с 40:40:

"Вы точно так же являетесь винтиком информационной войны. Вы по другую сторону баррикад. Именно вы – в роли информационных зазывал, которые играют в заранее спланированную игру в наперстки", – добавил адвокат Андрей Писаренко.

Модератор брифинга попросила у сотрудника канала отдать микрофон.

  • 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестовв Киеве были стычки с полицией. Задержаны 17 человек.
  • Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а президент Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • Он также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018-м Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита от титушек.

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Евгений Пилипенко
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