Аэропорт Казани приостановил работу. Сообщается о вероятной угрозе БпЛА
В аэропорту Казани утром 5 января ввели ограничения на полеты. Причины не сообщаются, но в Росавиации утверждают, что это сделано для "безопасности полетов гражданских самолетов".
Сообщается, что аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, но причина не уточняется.
"Экипажи Воздушных сил, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – сказано в сообщении.
Пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что в регионе якобы существует угроза атаки беспилотников.
Расстояние от Казани до границы с Украиной более 900 км.
Ночью 5 января Ростовскую область атаковали дроны. Сообщалось, что под ударом мог быть аэродром Миллерово.
- 21 декабря в России на фоне атаки беспилотников на Казань ввели ограничения на перелеты в двух аэропортах – в самой Казани и соседнем Ижевске.
- 27 декабря в аэропортах Сочи, Казани, Волгограда, Астрахани, Самары, Махачкалы и Грозного приостановили полеты из-за угрозы атаки беспилотников.
- 4 января работу приостановил аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге из-за дронов.