Аэропорт Казани приостановил работу. Сообщается о вероятной угрозе БпЛА
Аэропорт в Казани (Фото: ресурс россиян)

В аэропорту Казани утром 5 января ввели ограничения на полеты. Причины не сообщаются, но в Росавиации утверждают, что это сделано для "безопасности полетов гражданских самолетов".

Сообщается, что аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, но причина не уточняется.

"Экипажи Воздушных сил, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – сказано в сообщении.

Пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что в регионе якобы существует угроза атаки беспилотников. 

Расстояние от Казани до границы с Украиной более 900 км.

Аэропорт Казани приостановил работу. Сообщается о вероятной угрозе БпЛА

Ночью 5 января Ростовскую область атаковали дроны. Сообщалось, что под ударом мог быть аэродром Миллерово.

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