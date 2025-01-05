Аеропорт Казані призупинив роботу. Повідомляється про ймовірну загрозу БпЛА
Аеропорт Казані (Фото: ресурс росіян)

В аеропорту Казані вранці 5 січня запровадили обмеження на польоти. Причини не повідомляються, але у Росавіації стверджують, що це зроблено для "безпеки польотів цивільних літаків".

Повідомляється, що аеропорт тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси, але причина не уточнюється.

"Екіпажі Повітряних сил, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це головний пріоритет", – сказано у повідомленні.

Пропагандистські Telegram-канали стверджують, що у регіоні нібито існує загроза атаки безпілотників.

Відстань від Казані до кордону з Україною понад 900 км.

Аеропорт Казані призупинив роботу. Повідомляється про ймовірну загрозу БпЛА

Уночі 5 січня Ростовську область атакували дрони. Повідомлялося, що під ударом міг бути аеродром Міллерово.

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