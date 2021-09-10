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Афганистан. Киев договорился с Катаром об эвакуации украинцев, но согласились только двое

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 10:27
Афганистан. Киев договорился с Катаром об эвакуации украинцев, но согласились только двое - Фото
Эвакуация из Афганистана (Фото - Facebook Евгения Енина)

Украина договорилась с Qatar Airways об эвакуации своих граждан из Афганистана, но согласились только двое. Всего этим рейсом было вывезено более 100 человек, большинство – иностранцы. Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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По данным МИД, 9 сентября из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода Афганистана под контроль талибов. Qatar Airways вывезли более 100 человек, подавляющее большинство – иностранцы.

Украинское ведомство договорилось с катарской стороной об эвакуации своих граждан. Украинское посольство в Таджикистане предложило находящимся в Афганистане украинцам выехать в Украину через Доху.

Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок.

В МИД сообщили, что катарская сторона обеспечила бесплатную перевозку в Доху и временное размещение в Катаре. Рейс прибыл в Доху 9 сентября в 20:00, эвакуированные сделали ПЦР-тесты. Если результаты будут отрицательными, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину.

Во время брифинга в Киеве 9 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что об эвакуации из Афганистана попросили 159 украинцев. Министр уточнил, что они не входят в группу риска - это не журналисты, не сотрудники международных организаций, не общественные активисты или бывшие должностные лица. По словам Кулебы, Киев пытается организовать эвакуацию своих граждан через свои посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране.

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Оксана Житнюк, Владислав Сердюк
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дмитрий кулеба эвакуация Афганистан Кабул талибан доха
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