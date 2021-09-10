Афганистан. Киев договорился с Катаром об эвакуации украинцев, но согласились только двое
Украина договорилась с Qatar Airways об эвакуации своих граждан из Афганистана, но согласились только двое. Всего этим рейсом было вывезено более 100 человек, большинство – иностранцы. Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным МИД, 9 сентября из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода Афганистана под контроль талибов. Qatar Airways вывезли более 100 человек, подавляющее большинство – иностранцы.
Украинское ведомство договорилось с катарской стороной об эвакуации своих граждан. Украинское посольство в Таджикистане предложило находящимся в Афганистане украинцам выехать в Украину через Доху.
Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок.
В МИД сообщили, что катарская сторона обеспечила бесплатную перевозку в Доху и временное размещение в Катаре. Рейс прибыл в Доху 9 сентября в 20:00, эвакуированные сделали ПЦР-тесты. Если результаты будут отрицательными, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину.
Во время брифинга в Киеве 9 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что об эвакуации из Афганистана попросили 159 украинцев. Министр уточнил, что они не входят в группу риска - это не журналисты, не сотрудники международных организаций, не общественные активисты или бывшие должностные лица. По словам Кулебы, Киев пытается организовать эвакуацию своих граждан через свои посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране.
- В середине августа 2021-го Талибан захватил почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Западные страны начали эвакуировать через аэропорт Кабула своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.
- 25 августа Талибан заявил, что перекрыл дороги в аэропорт для афганцев, чтобы из страны не вывозили медиков, инженеров и прочих специалистов. На следующий день возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 170 человек, в том числе американские военные.
- 28 августа в Киев прилетели три самолета, которые эвакуировали из Афганистана более 360 человек.
- Всего Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек.
Читайте также: Украинской военной разведке аплодирует весь мир после операции в Афганистане – Зеленский
Комментарии